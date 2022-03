Politie pakt Conor McGregor op na gevaarlijk weggedrag in zijn Bentley

The Irish Independent weet te melden dat McGregor, die veel vaker met justitie in aanraking komt, op de N4 tussen Lucan en Palmerstown de aandacht van de politie trok. Even later werd hij langs de kant gezet en volgde de arrestatie. Ook zijn auto, een Bentley Continental GT van ruim 200.000 euro, zou tijdelijk in beslag zijn genomen.