Rico Verhoeven accepteert excuses Ben Saddik: ‘We kunnen de strijdbijl nu begraven’

Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik stapten zaterdagavond als gezworen vijanden de ring in, maar na het epische gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht is de kou tussen de twee uit de lucht. ,,Hij bood me na afloop zijn excuses aan en die heb ik geaccepteerd”, zei Verhoeven, die in de vierde ronde won op technische knock-out, aan tafel bij Jinek.

Verhoeven kon Ben Saddik niet meer luchten of zien sinds hij tijdens de staredown voor hun vorige gevecht in 2017 door zijn rivaal in het gezicht werd gespuugd. Onlangs noemde hij de Belgische Marokkaan nog een ‘oprecht slecht persoon’. Ben Saddik had op zijn beurt ook lange tijd geen goed woord over voor Verhoeven.

Volledig scherm Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik na het epische gevecht in de Gelredome. © Reuters

Na afloop van het zinderende gevecht in Gelredome sprak Ben Saddik op Instagram de hoop uit dat de strijdbijl begraven kan worden. Naar nu blijkt had hij even daarvoor ook persoonlijk zijn excuses aangeboden bij de wereldkampioen. ,,Die heb ik met beide handen aangenomen”, zegt Verhoeven. ,,Dus voor mij is de strijdbijl nu zeker begraven. Het is ook zo’n vermoeiend iets, om een vervelend of geïrriteerd gevoel naar iemand te hebben. Het helpt me ook niet om beter te vechten, want als je emotioneel wordt tijdens een gevecht ga je juist fouten maken.”

De staredown op vrijdag verliep al opvallend gemoedelijk, met zelfs wat complimenten over en weer. Ook na het gevecht prees Verhoeven zijn aartsrivaal en noemde hij hem ‘een kampioen’. ,,We hebben het beste in elkaar naar boven gehaald en daardoor een legendarische wedstrijd neer kunnen zetten”, legt hij uit bij Jinek. ,,Daar waren de fans de grote winnaars van.”

Volledig scherm Het gezicht van Rico Verhoeven was zo gehavend dat de gezichtsherkenning op zijn telefoon niet meer werkte. © Pro Shots / Mischa Keemink

Litteken

Vreemd genoeg duurde het even voordat de 32-jarige kickbokser echt van zijn overwinning kon genieten. ,,In eerste instantie was ik vooral geïrriteerd, omdat ik wat foutjes had gemaakt. Vanmorgen heb ik het gevecht voor het eerst teruggekeken en kwam ik tot de conclusie dat het toch niet zo slecht was als ik dacht.”

Tijdens een van die mindere momenten werd Verhoeven vol op zijn oog geraakt, met een gapende wond als gevolg. ,,Vanaf dat moment wist ik dat ik serieus gas moest geven, voordat de dokter eventueel het gevecht zou staken.” Na zijn overwinning was er weinig tijd om feest te vieren, maar ging hij snel richting het ziekenhuis. ,,Ze hebben alles gecontroleerd en een scan gemaakt. Gelukkig was alleen de buitenkant beschadigd. Ze hebben het schoon gemaakt en gehecht. Maar ik kan gewoon weer zien hoor.”

Met het gehavende oog gaat het inmiddels al een stuk beter, al verwacht Verhoeven wel dat hij er een blijvend litteken aan over zal houden. ,,Maar dat maakt niet uit, van wat ik doe word je toch niet knapper”, grapt hij. Zijn letsel leverde wel geschrokken gezichten op van zijn drie kinderen, van 10, 6 en 4 jaar oud. ,,Ik probeer er maar grapjes over te maken, door ze te vertellen dat papa even zijn masker op heeft gezet.”

Op weg naar het ziekenhuis zag Verhoeven dat ook Max Verstappen aandachtig naar het gevecht had gekeken. ,,Hij had appjes gestuurd met ‘je bent een beest, ik ben trots op je’. Ik dacht dat hij thuis in Monaco had gekeken, vanuit zijn bed. Maar toen realiseerde ik me opeens dat hij in Amerika aan het racen was. Vandaag heb ik hem laten weten dat ik ook trots ben op hem.”

