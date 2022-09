Rico Verhoeven zet ongeslagen status op het spel: ‘Hij wil afpakken waar ik heel m’n leven voor gewerkt heb’

Het is bijna een jaar geleden dat Rico Verhoeven (33) in de ring stond, in een epische kickbokspartij die hij won van Jamal Ben Saddik. ‘The King of Kickboxing’ staat voor zijn rentree op zijn eigen evenement Hit It, tegen de 38-jarige Hesdy Gerges. ,,Dit gaat om mijn legacy .”

Het is een intrigerende gedachte. Jarenlang de onbetwiste zwaargewichtkampioen bij Glory, al bijna tien jaar ongeslagen, één van de grootste kickbokskampioenen allertijden. En toch kan Rico Verhoeven notabene op een zelf georganiseerd evenement – Hit It op 29 oktober – zomaar zijn ongeslagen status verspelen aan Hesdy Gerges, die zijn laatste partij ooit vecht en dus weinig meer te verliezen heeft.

Verhoeven zou dan weliswaar zijn Glory-titel behouden, want zijn gevecht met Gerges heeft geen officiële inleg. Pas in het voorjaar van 2023 keert ‘The King of Kickboxing’ terug bij Glory. Bij zijn verlenging werd contractueel vastgelegd dat hij Hit It mocht organiseren. Maar ontegenzeggelijk zou alles anders zijn als hij deze partij van de stoppende Gerges, een ervaren rot maar ook duidelijk een mindere god dan Verhoeven in het kickboksen, zou verliezen.

Volledig scherm Rico Verhoeven in 2021 tegen Hesdy Gerges. © EPA

,,Hij wil afpakken waar ik heel m’n leven voor gewerkt heb”, vertelde Verhoeven vanmiddag op de perspresentatie van zijn evenement. Gerges verloor tweemaal eerder van Verhoeven, voor het laatst in het voorjaar van 2021. Toen stapte de Amsterdammer tien dagen voor het gevecht in door een afmelding van Ben Saddik. Verhoeven is duidelijk over de winstkansen van Gerges: ,,Dat gaat nooit gebeuren, natuurlijk. Daar doe én laat ik alles voor.”

Dat er geen titel op het spel staat, verandert voor Verhoeven niets aan de zaak. Hij bereidt zich dan ook precies hetzelfde voor als op titelgevechten. ,,Dit gaat om mijn legacy.”

Of het riskant is om die op het spel te zetten in een vriendschappelijke partij? ,,Honderd procent. Maar ja, scared money don’t make no money. Ik wil mezelf altijd druk en spanning opleggen, anders is het leven ook zo saai. Maar het kan misgaan, ja, dat kan altijd. Zeker in deze gewichtsklasse, in het zwaargewicht. Eén stoot op je kin en je staat te wankelen of ligt op je rug. Dat zagen we de laatste keer tegen Jamal, toen ik zo’n dik oog had. Toen dacht ook iedereen dat het zo afgelopen was.”

Volledig scherm Rico Verhoeven met zijn bloedende oog na het gevecht met Jamal Ben Saddik. © ANP

Verhoeven moest maanden herstellen van die oogblessure, maar is volledig genezen en klaar voor zijn rentree. Gerges op zijn beurt heeft nu een lange voorbereiding gekend en beloofde, winst of verlies, dat dit echt zijn laatste partij is.

Na 29 oktober gaat de blik op Glory, waar onder Verhoeven een strijd is losgebarsten wie de volgende titeluitdager is. Veel zal afhangen van de komende evenementen, met onder meer Alistair Overeem tegen Badr Hari (op 8 oktober bij Collision 4 in de Gelredome) en nog een evenement in november. En dan is het afwachten wat Glory doet met Ben Saddik en Antonio Plazibat, die niet tegen elkaar willen vechten en – zo lang ze dat weigeren – geen nieuwe partijen lijken te krijgen.

Verhoeven heeft geen favoriet als tegenstander in het voorjaar. Volgende week verzorgt hij de analyse in de studio bij het gevecht tussen Overeem en Hari. ,,Daar ben ik heel enthousiast over. Wie weet komt er wel een potentiële tegenstander uit.”

