Robin van Roosmalen beëindigt vechtsportcarrière door tragisch ongeluk: ‘Pijnlijk, maar moet realistisch zijn’

Het is het einde van een tijdperk: Robin van Roosmalen (32) heeft vrijdag aangekondigd dat hij per direct stopt als professioneel vechtsporter. De Bosschenaar raakte in januari 2021 zwaargewond bij een ernstig auto-ongeluk, waarbij zijn zus Melissa het leven liet. ,,Ik moet realistisch zijn”, stelt hij.

Van Roosmalen is een meervoudig wereldkampioen kickboksen, die eigenlijk nog grootse plannen had in de discipline van het mixed martial arts (MMA). Maar het zware ongeluk van vorig jaar dwarsboomde zijn plannen, doorkliefde zijn spieren en zorgde ervoor dat hij vol ijzerwerk zit. ,,Met pijn en acceptatie kondig ik het einde van mijn carrière aan. Een pijnlijke, maar realistische boodschap die me helpt dit hoofdstuk van mijn leven in vrede af te sluiten. Ik heb de laatste 1,5 jaar hard gewerkt, maar besef dat ik niet terug ga komen op mijn oude niveau.”

Quote Ik ben trots op mijn prestaties. Wat begon met kleine toernooi­tjes in de lokale gym is uitge­groeid tot een mooie carrière Robin van Roosmalen

Trots

Normaal gesproken had Van Roosmalen zijn ‘ego’ laten winnen en was hij door gaan knokken, maar sinds het ongeluk staat hij anders in het leven. Hij weet hoe gevaarlijk de vechtsport kan zijn voor zijn lichaam en weigert zijn gezondheid op het spel te zetten. En dus blikt hij trots terug. ,,Ik ben trots op mijn prestaties. Wat begon met kleine toernooitjes in de lokale gym (bij Team Beekwilder, red.), is uitgegroeid tot een mooie carrière, waarin ik in totaal 7 keer wereldkampioen ben geworden in twee verschillende gewichtsklasses”, herinnert Van Roosmalen.

Hij had lange tijd hoop dat hij toch nog één keer de ring in kon, ook voor zijn zusje Melissa, die veel - zo niet alles - voor hem betekende. Zij was zijn grootste supporter, maar viel in één klap weg bij het tragische ongeluk op de A2 ter hoogte van Utrecht. ,,Met één partij voor Melis zou ik al heel gelukkig zijn, maar op dit moment is nog veel onduidelijk. Het moet fysiek mogelijk zijn, ik moet niet nog meer letsel oplopen. Ik wil ook geen kreupele vader worden”, zei Van Roosmalen eerder tegen deze krant. Hij en vriendin Fenna hebben namelijk een kinderwens.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Robin van Roosmalen is zevenvoudig wereldkampioen kickboksen bij Glory. © James Law/Glory Sports

Nasleep

Pokerface had nog een vet contract bij vechtsportorganisatie Bellator, maar heeft vanwege zijn blessures nooit één wedstrijd kunnen vechten. De nasleep van het ongeluk loopt nog altijd, het is wachten op de rechtszaak. In de tussentijd blijft Van Roosmalen een ambassadeur van de vechtsport. ,,Het was een onvergetelijke reis en ik start binnenkort aan een nieuw hoofdstuk. Houd me in de gaten”, schrijft de Bossche vechter nog op Instagram.

Tijdens het auto-ongeluk brak Van Roosmalen zijn bekkenbodem, scheurde hij zenuwen in zijn rug en bil af en was het kraakbeen tussen diverse ruggenwervels zelfs afgebrokkeld. Ook had hij een groot gat in zijn bil, waarin 32 (!) hechtingen moesten en liep hij nog een MRSA-bacterie op. Met behulp van fysiotherapeuten deed hij alles om terug te komen, maar dat is dus niet gelukt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Robin van Roosmalen (@robinvanroosmalen) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.