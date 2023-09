Sportwereld staat stil bij drama in Marokko, minuut stilte voor alle wedstrijden Nederlands profvoetbal

Met video & podcast Tariq Osaro wint in Ahoy vol Kroaten en mag zich opmaken voor titelge­vecht met Rico Verhoeven

Glory-zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven (34) verdedigt later dit jaar zijn titel tegen Tariq ‘Cookie’ Osaro (27). Die won vanavond op Collision 5 in Rotterdam Ahoy van Antonio Plazibat in het hoofdgevecht van de avond, onder toeziend oog van duizenden Kroaten die al in Nederland waren voor de Nations League-wedstrijden in het voetbal en Plazibat kwamen steunen. In het hol van de leeuw sloeg Osaro verrassend toe, met een knock-out in de vijfde ronde.