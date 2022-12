Tyson Fury blijft wereldkampioen na gevecht met Derek Chisora, bekijk hier de samenvatting

Waarom onverslaan­ba­re MMA-kampioen Reinier de Ridder uit Breda niet bekend is in eigen land

Verliezen? MMA-vechter Reinier de Ridder weet niet wat dat betekent. De Bredanaar is bij ONE Championship nog ongeslagen en bezit wereldtitels in twee verschillende gewichtsklassen. Ondanks zijn dominantie en overwinningen, blijven de prestaties van de Bredanaar onderbelicht in Nederland. Hoe komt dat?

1 december