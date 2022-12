Tyson Fury blijft wereldkampioen na gevecht met Derek Chisora, bekijk hier later de samenvatting

Rico Verhoeven zet ongeslagen status op het spel: ‘Hij wil afpakken waar ik heel m’n leven voor gewerkt heb’

Het is bijna een jaar geleden dat Rico Verhoeven (33) in de ring stond, in een epische kickbokspartij die hij won van Jamal Ben Saddik. ‘The King of Kickboxing’ staat voor zijn rentree op zijn eigen evenement Hit It, tegen de 38-jarige Hesdy Gerges. ,,Dit gaat om mijn legacy.”

30 september