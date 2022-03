Dikke vinger naar al die vrouwen die bijkomen van de penisfoto’s

Volgens Fardau Op het monsterlij­ke Twitter lijkt de wereld een boze bende, maar dat valt reuze mee

De storm over alles wat fout gaat, woedt ongetwijfeld nog wel even door. Ons land lijkt, vooral op Twitter, extreem verdeeld en boos. Of valt het wel mee en is de kwade groep kleiner dan die lijkt? Ja dus, want wat blijkt: een groot deel van ons is ook in coronatijd heel tevreden met het leven.

