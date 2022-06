Hoog tijd dat we losgeslagen tieners en supporters een lesje beschaving bijbrengen

Volgens Fardau Het kind was verbaasd: ‘Papa, ze laden hier hele kratten bier in de auto’

Goed nieuws: we zijn tevredener over ons lijf, ook als we te zwaar of te licht zijn. In Twente en de Achterhoek zijn mensen redelijk aan de maat en is opvallend genoeg vrijwel niemand te dun. Fijn dat we niet meer zo hard zijn over een vetrol te veel, maar laten we het niet overdrijven.

9 september