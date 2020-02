Volgens Fardau ‘We mogen niet meer in Sinter­klaas geloven, geen slechte grappen maken, niets’

30 november Waar is onze tolerantie toch gebleven? Bijna alles is zo zwart of wit. Of zeg ik nu iets verkeerds? De discussies etteren door: over Piet, over Marco van Basten. Lang niet alles was vroeger beter, maar voor mijn gevoel was het wel een stuk minder verkrampt.