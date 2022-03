Oud-leraar van Bas Timmer breide onderweg naar Parijs tientallen geel-blauwe harten

Volgens Fardau Opborrelen­de coronawoe­de? Adem in en wees lief voor jezelf

Na al die maanden meebewegen borrelt er iets onverwachts in me op: coronawoede. Een totaal zinloze emotie die me nergens brengt. Maar het gevoel van onmacht blijft toch even hangen. Waarom is er niet eerder ingegrepen?

17 december