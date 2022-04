Waar denk je dat een vijftiger eerder op hapt: een potje rummikub in de soos of een dildo?

Volgens Fardau Laten we niet meer zeuren, voor meneer Hoek

'Ik ben in 1925 geboren en ben ook jong geweest. Wel in een rottijd. In 1940 brak de oorlog uit, ik werd dat jaar 15.' Die eerste zin uit de lezersbrief van Jan Hoek, 'zomaar' een man van 94, zette me afgelopen weekeinde in een klap terug op aarde. Hou toch eens op met je coronagezeik.

