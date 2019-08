Arndt zorgt voor Sunweb-succes ondanks val Tusveld, Edet nieuwe leider

De kopgroep van 21 (met Tusveld) kreeg in eerste instantie helemaal niet zo veel voorsprong cadeau in de rit van bijna 167 kilometer van Valls naar Igualada. De maximale voorgift was lange tijd ruim vier minuten, maar toen de regen neerdaalde op het asfalt koos Astana voor voorzichtigheid. Dat de kopgroep mocht strijden om de dagzege, was toen al even duidelijk.



Die strijd moest losbarsten op de enige gecategoriseerde beklimming (2e categorie) van de dag, maar op Puerto de Montsserat (7,4 km aan 6,6% gemiddeld) bleven de verschillen tussen de vluchters klein. Tusveld reed nog even samen met drie anderen aan kop, maar die poging werd onschadelijk gemaakt. De Nederlander ging vervolgens, op zo'n drie kilometer van de finish in Igualada, solo, maar dat duurde niet lang. Hij schoof op een rotonde onderuit en zag zijn kansen even snel vervagen.



Zdenek Stybar probeerde het nog solo, maar het kwam tot een sprint van veertien renners. Daarin was Arndt, ploeggenoot van Tusveld, met afstand de sterkste, voor thuisrijder Alex Aranburu en de Belg Tosh van der Sande. Tusveld werd uiteindelijk zestiende, op 58 tellen van zijn winnende ploeggenoot.



Het peloton met favorieten kwam op 9'24 van de winnaar over de streep en nam een halve rustdag met het oog op de korte (94,4 kilometer), maar zeer zware bergrit (met vier cols) van zondag.