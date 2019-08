Bol ‘verslagen’ door ploeggenoot Madrazo in bizarre eerste bergrit

Drie vluchters reden snel in de etappe, met aankomst op de Alto de Javalambre (11,1 kilometer aan 7,8% gemiddeld) weg uit het peloton. José Herrada (Cofidis) kreeg het gezelschap van de ploeggenoot Madrazo en Bol (Burgos-BH). Ze liepen snel uit op het peloton en kregen zelfs een maximale voorsprong van elf minuten van het peloton. Daar wilde geen enkele ploeg het initiatief nemen en Team Sunweb, de ploeg van leider Nicolas Roche, had geen zin om vol te achtervolgen. Zo kregen de vluchters steeds meer hoop op dagsucces en toen ze met ruim negen minuten voorsprong aan de slotklim begonnen, leek het zeker: Herrada of Bol ging de etappe winnen. Madrazo leek kansloos, aangezien hij eerder in de rit al in de problemen kwam en ook op de slotklim moest de 31-jarige Spanjaard meermaals lossen. Maar Bol en Herrada keken naar elkaar, waardoor Madrazo kon terugkeren in de slotkilometer. Met een ultieme en scherpe versnelling op 300 meter van de finish wist hij zelfs ploeggenoot Bol én landgenoot Herrada te lossen om zo naar het mooiste succes uit zijn carrière te fietsen. Bol eindigde op tien seconden als tweede, vlak voor Herrada, (Tekst gaat verder onder de foto)

Oorlog bij toppers

Bij de favorieten voor de eindzege kwam er oorlog op de slotklim. Wereldkampioen Alejandro Valverde opende de debatten, maar werd teruggehaald door de trein van Jumbo-Visma in dienst van kopman Primoz Roglic. Opdat moment moest veel renners al lossen: Wilco Kelderman, leider Roche, Rigoberto Urán en Nairo Quintana konden niet meer volgen. Een versnelling van 'Superman’ López had vervolgens meer effect: de Colombiaan reed wel weg bij Valverde en Roglic en kwam als beste klassementsrenner over de streep, uiteindelijk slechts op 47 seconden van de dagwinnaar.



Valverde en Roglic verloren twaalf seconden op López, die ook de rode leiderstrui overneemt van Roche. Kelderman kwam op 2'32 van winnaar Madrazo over de streep. In het algemeen klassement zakt de Nederlander van plek acht naar plek tien, op 1'50 van de nieuwe leider López. In dat klassement is Roglic nu tweede, op 14 seconden. Daarachter staat het Movistar-duo Quintana (derde op 23 tellen) en Valverde (vierde op 28 tellen). Roche is gezakt naar plek vijf en heeft een achterstand van 57 seconden op de leider van Astana Team.