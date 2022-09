Column Thijs Zonneveld | We zagen hoe Robert Gesink eruit zag zónder kopman op zijn bagagedrager

Achter het hek, tussen het publiek, stond een wielrenner zonder fiets. De mensen om hem heen herkenden hem niet. Dat was ook niet zo vreemd. Hij droeg geen helm en geen lycra pakje, geen rugnummer en geen wielerschoentjes. Robert Gesink stond langs de kant in een korset.



Het was in Andorra. De Vuelta was in de stad en Gesink woonde in de buurt. Hij had een paar weken ervoor zijn rug gebroken bij een valpartij in de Tour en hij kon zelf zijn veters niet strikken, maar hij moest en zou komen kijken. Hij bewoog als die gouden robot uit Star Wars: houterig, onwennig. Hij deed zelf nogal laconiek over de schade, maar het deed me pijn om hem zo te zien. Wéér maandenlang revalideren. Wéér opnieuw beginnen. Ik kon me niet voorstellen dat hij nog heel lang zou koersen. Met veerkracht is het net als met tandpasta: er zit meer in de tube dan je denkt, maar het raakt een keer op.