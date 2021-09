Cort snelt vanuit vroege vlucht naar hattrick in Vuelta, probleemloze dag voor leider Roglic

VideoDe negentiende etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Magnus Cort. De Deen van EF Education-Nippo was na een heuvelachtige rit over ruim 191 kilometer de snelste van een kopgroep van zeven renners. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behield zonder problemen zijn rode leiderstrui.

Cort was vanaf de start actief en vormde samen met zeventien anderen de vlucht van de dag. De rit leek gemaakt voor de avonturiers en dus leek snel duidelijk: de achttien koplopers gaan strijden om de zege.

Maar de sprintersploegen wilden dat voorkomen. Vooral door het werk van Team DSM, dat met Michael Storer (twee keer) en Romain Bardet al drie etappes won en nu met sprinter Alberto Dainese voor de dagzege wilde gaan.



Concurrentie van Fabio Jakobsen zou Dainese in ieder geval niet krijgen: de Nederlander, al drie keer winnaar van een massasprint deze Vuelta en drager van de groene puntentrui, moest in de lastige beginfase lossen uit het peloton en kwam niet meer terug. Hij is echter wel zeker van winst in het puntenklassement als hij de Vuelta uitrijdt.

Volledig scherm Fabio Jakobsen in de groene trui tijdens de Vuelta. © photo: Cor Vos

De grote kopgroep kreeg weinig ruimte van het peloton en dus moest het tempo vooraan omhoog. Dat begreep Quinn Simmons. Hij versnelde en kreeg Rui Oliviera met zich mee. Vijf renners wist even later nog de aansluiting te maken: Andreas Kron, Andrea Bagioli, Anthony Roux, Cort én zijn ploeggenoot Lawson Craddock.



In de slotkilometers schommelde de voorsprong op het peloton constant rond de halve minuut, maar de vluchters hielden tóch stand. In de straten van Monforte de Lemos was Cort de snelste, voor Oliviera en Simmons. Op achttien tellen won Dainese de sprint van het peloton. Voor Cort was het alweer zijn derde dagzege deze Vuelta. Ook Roglic en Jakobsen voltooiden zo'n hattrick.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het is ongelooflijk dat ik hier drie ritten win”, gaf Cort als reactie. ,,Het is alsof ik droom. Als dat zo is, hoop ik dat ik voorlopig nog niet wakker word. Vandaag begon ik ongeveer vijf kilometer voor het einde te beseffen dat ik opnieuw kon toeslaan. De samenwerking in de kopgroep was goed en daardoor zijn we uit de greep van het peloton kunnen blijven.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassement

In de top van het algemeen klassement veranderde weinig, al moest de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, voorafgaand aan de rit de nummer tien van het klassement, opgeven na een valpartij. Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma blijft in het bezit van de rode leiderstrui. Hij heeft 2'30 voorsprong op naaste belager Enric Mas en is dus dicht bij een derde eindzege op rij in de Vuelta. Miguel Ángel López, ploeggenoot bij Movistar van Mas, staat derde in het klassement op 2'53 van Roglic.



De Ronde van Spanje eindigt zondag met een individuele tijdrit van 33,8 kilometer rond Santiago de Compostela. Morgen wacht het peloton nog een lastige etappe, met in de finale vijf beklimmingen.

Volledig scherm Primoz Roglic (l) en Miguel Ángel López voor de start van de negentiende etappe van de Ronde van Spanje. © EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het peloton tijdens de negentiende etappe van de Ronde van Spanje. © EPA

Bekijk hier het routeschema:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Renners flitsen voorbij tijdens de Ronde van Spanje. © EPA

Wil je de etappe nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier het complete deelnemersveld:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.