Drie vragen én antwoorden over de Vuelta-ontknoping van Kelderman

Had hij met Contador mee moeten gaan bij diens aanval?

Dat Alberto Contador ging aanvallen stond in de sterren geschreven. Maar het moment waarop de afscheidnemende Spanjaard het deed, was wel degelijk verrassend: in de afdaling van de Alto del Cordal. Bergop schatte Kelderman Contador als te sterk in, maar had hij nu niet mee moeten gaan? ,,Ik zag hem gaan, maar die afdaling was redelijk trick'', zei Kelderman, nadat hij weer in het dorpje La Vega aan de voet van de Angliru was aangekomen.



,,Ik zat ongeveer op de zesde positie en even daarvoor was Vincenzo Nibali gevallen. Ik zag Contador gaan, maar ik zat net iets te ver en met al die bochten was ik denk ik zelf ook onderuit gegaan als ik het wel had geprobeerd. Het was gokken en mijn jongens nog op kop zetten. Het was wachten tot de laatste paar kilometer en dan alles geven. Uiteindelijk kom ik net een paar seconden tekort.''