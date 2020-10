Dumoulin blijft in Vuelta: ‘Richting 2021 een goede investering’

Tom Dumoulin (29) blijft voorlopig ‘gewoon’ in de Ronde van Spanje. De Nederlander speelt na een slechte eerste week geen rol meer in het klassement, maar stapt morgen na de rustdag weer op. Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo: ,,De inschatting is nu dat het beter met hem gaat. Richting de winter en richting 2021 is dit een goede investering.’’

Door Daniel Dwarswaard

Het was niet in beeld voor de televisiekijker in de chaos van de etappe van gisteren. Maar toen Primoz Roglic op de top van de voorlaatste col op achterstand raakte, heeft Tom Dumoulin een ferme inspanning gedaan om hem terug te brengen bij de groep van de favorieten. Roglic raakte op achterstand omdat hij zijn regenjasje niet snel genoeg aan kreeg. Toen die job was gedaan, heeft Dumoulin het laten lopen.

De ploegleiding en Dumoulin zelf bespraken gisteren en vandaag hoe het verder moet in deze Vuelta waar de Nederlander in het klassement geen rol van betekenis meer speelt. De conclusie: Dumoulin blijft. Wel met die kanttekening dat in theorie elke dag een nieuwe balans kan worden opgemaakt.

,,De inschatting is nu dat het weer beter gaat met hem,’’ zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. ,,Bovendien is het belangrijk om onderdeel van dit team te blijven. We zijn bezig met een proces, we willen in alle wedstrijden waar we starten winnen. Dat doe je ook door een hecht collectief te zijn. Tom is nieuw bij de ploeg en alle koersen om elkaar te leren kennen zijn meegenomen. Automatismen inslijpen, de manier van koersen.’’

Investering

Dan is er ook nog het fysieke argument, zegt Zeeman. ,,Richting de winter en het komende wielerjaar 2021 is het een goede investering om hier te blijven. Dat vond Tom zelf ook verstandig. Of ik verrast ben dat hij geen rol kan spelen in het klassement? Eigenlijk niet. De voorbereiding is door dit rare coronaseizoen verre van ideaal geweest. Op de Tour waren we perfect voorbereid, nu niet. Tom kwam hier met goede moed aan de start, maar hij voelde al wel dat hij moe was. Met dit scenario hebben we dus zeker rekening gehouden. Meedoen met de absolute top lukt hier niet, maar we vinden het dus wel belangrijk dat hij doorgaat zolang het kan. Met Primoz (vierde in het klassement op een halve minuut van leider Richard Carapaz) staan we nog goed, maar ook bij hem is het afwachten hoe dat gaat. We gaan er in ieder geval vol voor. Knokken tot en met 8 november.’’

