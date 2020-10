Dumoulin verliest een minuut in zware openingsrit Vuelta, Roglic grijpt eerste rode trui

VueltaPrimoz Roglic heeft de openingsetappe in de Vuelta a España gewonnen. De Sloveen reed in de slotkilometer weg uit een kopgroep van acht en gaf zijn eindzege van vorig jaar een mooi vervolg. Voor Tom Dumoulin verliep de eerste rit een stuk minder succesvol: hij verloor een minuut.

Twee grote wielerrondes op één dag, dat was al van 1986 geleden. Geen Gran Salida in Nederland en een bijbehorende driedaagse over de Nederlandse wegen, maar een Vuelta-start in het Baskenland. Toch kreeg de openingsrit een oranje tintje: Jetse Bol liet zich net als in voorgaande edities zien. De in Spanje woonachtige Nederlander maakte samen met Tim Wellens de oversteek naar Rémi Cavagna, Quentin Jauregui en Jasha Sütterlin. Samen reden ze een groot gedeelte van de etappe aan de leiding, maar in de lastige slotfase vol pittige beklimmingen werden ze in het kletsnatte Baskenland gegrepen.

Hoewel het pas de openingsdag was, moesten de klassementsmannen al flink aan de bak. Bij de ene ploeg speelde pech een grote rol (EF Pro Cycling zag kopmannen Daniel Martinez en Michael Woods letterlijk wegvallen), bij de andere ploeg kon het simpelweg niet beter. Ineos-Grenadiers hoopte vooraf met Richard Carapaz en Chris Froome op twee paarden te kunnen wedden, maar Froome moest er op de voorlaatste klim al vroeg af. Een veeg teken voor wat komen gaat. Ook Thibaut Pinot moest er al snel af.

Een uitgedund peloton begon aan de 4,9 kilometer lange slotklim Alto de Arrate, een klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8 procent. Ineos-Grenadiers bepaalde het tempo, maar het was Sepp Kuss van Jumbo-Visma die als eerste een aanval plaatste. Opvallend genoeg moest juist Tom Dumoulin passen. In het wiel van Alejandro Valverde zag hij de voorsprong op de kopgroep alsmaar groter worden. Zijn ploegmaat Primoz Roglic zat wel mee. Jumbo-Visma beschikt in de kopgroep naast Roglic en Kuss ook lange tijd over George Bennett.

Een groep van acht bereikte op twee kilometer van het einde de top van de klim, waarna het in dalende lijn ging richting Arrate. Roglic versnelde in de afdaling, nam alle risico's en werd niet meer teruggepakt. De Vuelta-eindwinnaar van vorig jaar liet direct zien dat hij de absolute topfavoriet is door op dag één al de toon te zetten. Ook de rolverdeling bij Jumbo-Visma werd direct duidelijk, want Dumoulin kwam op 51 seconden achterstand als zestiende over de finishstreep gereden en kijkt inclusief bonificatieseconden al tegen een achterstand van 1.01 minuut aan. Richard Carapaz eindigde op een seconde van Roglic als tweede, Daniel Martin werd derde.

Grote verschillen

Behalve Dumoulin verloren meer klassementsmannen tijd. Valverde finishte in dezelfde groep als Dumoulin, Wout Poels gaf al bijna twee minuten prijs op Roglic en Aleksandr Vlasov kijkt al tegen een achterstand van bijna vijf minuten aan. Pinot en Froome verloren meer dan tien minuten en zijn na amper één dag al kansloos voor de eindwinst.



Woensdag is het opnieuw klimmen geblazen in de Vuelta. De rit van Pamplona naar Lekunberri is 151 kilometer lang en telt drie beklimmingen. Twee daarvan zijn van derde categorie, de derde en tevens laatste klim is van eerste categorie. Roglic verdedigt een voorsprong van vijf seconden op Carapaz.

Volledig scherm Robert Gesink op kop voor Tom Dumoulin en Primoz Roglic. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Chris Froome is de grootste verliezer. © AP

Volledig scherm Jumbo-Visma met Tom Dumoulin. © photo: Cor Vos