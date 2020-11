Etappe 14: kansen voor vluchters in rit door de heuvels

Podcast | ‘Dumoulin had niet als kopman naar de Vuelta moeten gaan’

29 oktober Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam bespreken samen de dag van de Vuelta. De achtste etappe zorgde voor wat verschuivingen in het algemeen klassement, Roglic won zijn tweede etappe deze ronde en Tom Dumoulin stapte niet meer op zijn fiets. Dumoulin was moe, herstelde niet meer en is naar huis.