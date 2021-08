Fabio Jakobsen sprint in Vuelta op verjaardag naar derde ritzege

VideoFabio Jakobsen heeft ook de zestiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De vandaag 25 jaar geworden sprinter uit Heukelum was voor de derde keer, overtuigend, de sterkste in de massasprint. Jakobsen won eerder al de vierde en de achtste etappe. Ook in de strijd om de puntentrui doet de Nederlander uitstekende zaken.

De kopgroep van de dag bestond vandaag uit Jetse Bol (Burgos-BH), Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Dimitri Claeys (Qhubeka-NextHash), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi). Later vond ook Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) nog aansluiting. Groot werd het verschil met het peloton echter nooit.



De rit was vooraf aangeduid als een sprintersetappe, maar het glooiende parcours zorgde ervoor dat er toch ploegen waren die dat wilde voorkomen. Zo gaf UAE Team Emirates van Matteo Trentin op 57 kilometer van de finish op een heuveltje flink gas in een poging Jakobsen te lossen. Dat lukte, maar dankzij zijn Deceuninck - Quick Step-ploeggenoten, kon de Nederlander weer terugkeren.

In het laatste uur van de koers waren er nog wel wat fors oplopende stroken, maar geen van de ploegen deed nog een poging het toch al hoge tempo nog verder op te voeren. En dus kwam er een massasprint. Daarin stond er geen maat op Jakobsen, die in de bochtige finale veruit de snelste was.

,,Een verjaardag is altijd een mooie dag", zei Jakobsen in een eerste reactie na zijn zege. ,,Maar hier ben ik heel erg blij mee. Het team wachtte op de klim op me, daarna maakte ik het af. Het was allemaal dankzij hen, zij deden het werk, ik moest alleen nog de sprint winnen.”

In de strijd om de groene trui is Trentin de nummer twee. De Italiaan heeft 123 punten, terwijl Jakobsen er na zijn derde zege 250 heeft. In de top van het algemeen klassement zijn er geen wijzigingen.

Volledig scherm Fabio Jakobsen wint weer in de Vuelta. © AFP

Lagos de Covadonga

Morgen is het weer de beurt aan de klassementsmannen. In 181,6 kilometer moeten de renners over een berg van de derde categorie en twee van de eerste categorie om vervolgens te finishen op Lagos de Covadonga, een monsterklim van de buitencategorie. Odd Christian Eiking blijft in het bezit van de rode trui.

Volledig scherm Het ging flink mis in de beginfase van de zestiende etappe. © EPA

Volledig scherm Lennard Hofstede laat zich behandelen aan de gevolgen van de grote valpartij. © EPA

