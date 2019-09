Gilbert succesvol vanuit vroege vlucht in zware rit door Baskenland

Het duurde ontzettend lang voordat de vroege vlucht wist weg te rijden in de etappe door het Baskenland van ruim 171 kilometer van Navarra naar Bilbao. Pas na ruim honderd kilometer wisten negentien renners weg te rijden, waarna in het peloton het slot op de deur ging.



De kopgroep, met onder andere Valerio Conti, Tosh van der Sande, Nikias Arndt (al winnaar van een rit in deze Vuelta) en Gilbert waren mee. Het peloton met favorieten gaf de vluchters een voorsprong van zo'n vijf minuten. In de finale wachtte echter nog wel drie korte, maar relatief steile beklimmingen van 3e categorie.



Op die klimmetjes spatte de kopgroep uiteen. Felix Grossschartner pakte vlot veertig seconden voorsprong op de tweede van drie beklimmingen in de finale. Hij zag even later Tsgabu Grmay aansluiten, maar aan de voet van de supersteile laatste beklimming, de Alto de Arraiz (2,2 km aan 12,2% gemiddeld), was hun avontuur voorbij. Op die 'muur’ viel Gilbert aan: hij kreeg even de Spanjaarden Fernando Barceló en Alex Aranburu mee, maar bij een tweede versnelling van de 37-jarige Belg moesten de Spanjaarden passen.



Gilbert ging solo door en hield stand in de afdaling naar de finish in Bilbao. Hij pakte zo zijn zesde dagsucces uit zijn loopbaan in de Vuelta. Aranburu kwam als tweede binnen, vlak voor Barceló. Gilbert won eerder dit seizoen een rit in de Ronde van de Provence én Parijs-Roubaix, één van de vijf wielermonumenten.