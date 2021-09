Groene trui in Vuelta zo goed als zeker voor Fabio Jakobsen

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta: Roglic dicht bij derde eindzege op rij, Jakobsen in groene trui

17:43 De Ronde van Spanje nadert het einde. Rodetruidrager Primoz Roglic gaat met een geruststellende voorsprong op de concurrentie het slotweekend in. Fabio Jakobsen was al goed voor drie sprintzeges en is zeker van winst in het puntenklassement als hij deze Vuelta uitrijdt.