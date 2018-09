Herrada na pakken leiderstrui: 'Dit is een droom die uitkomt'

Herrada finishte als zestiende op 2.32 van ritwinnaar Alexandre Geniez, maar had meer dan genoeg voorsprong op de groep met rodetruidrager Simon Yates. De Brit staat nu tweede, op 3 minuten en 22 seconden van Herrada.



De 28-jarige Herrada heeft geen grote erelijst, al werd hij twee keer nationaal kampioen van zijn land, en eindigde nooit hoger dan de 47e plaats in een grote ronde. ,,Het dragen van de leiderstrui betekent heel veel voor me. Misschien ben ik hem vrijdag alweer kwijt, maar nu is het nog tijd om ervan te genieten. Dit is een droom die uitkomt'', vertelde de Spanjaard. ,,Ik had al zo vaak geprobeerd mee te zitten in een ontsnapping. Helaas kon ik niet meestrijden om de ritzege, ik zat er helemaal doorheen.''



Yates had met zijn ploeg Mitchelton-Scott de vluchters laten lopen. ,,We hadden besloten niet echt in de achtervolging te gaan'', vertelde de Brit. ,,We wilden er alleen voor zorgen dat het gat niet te groot zou worden. Dat is gelukt. Nu hoeven we in de bergen niet meteen de controle op ons te nemen. De Vuelta gaat in ieder geval nu echt beginnen.''



Morgen gaat het in de dertiende etappe naar de top van La Camperona, de eerste van drie aankomsten bergop voordat het maandag de hoogste tijd is voor de tweede rustdag.