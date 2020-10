In de derde rit van de Vuelta staat er altijd druk op de benen

De derde etappe van de Vuelta, betekent de derde dag in het Baskenland. Met andere woorden: opnieuw klimmen. En dus krijgt Tom Dumoulin, die gisteren net als op de openingsdag tijd verloor, nog geen ruimte om even bij te komen van de zware en voor hem dure eerste dagen in Spanje. Etappe drie finisht namelijk op een col van de eerste categorie.



Maar voordat het bij de streep in La Laguna Negra de Vinuesa is, ondervindt het peloton aan den lijve wat de term ‘Spaans vlak’ inhoudt. In de derde etappe, die in Lodosa start, wordt er namelijk behoorlijk wat ongecategoriseerd geklommen. De rit begint bijvoorbeeld op iets meer dan 300 meter boven zeeniveau, maar voordat de eerste van de twee echte beklimmingen van de dag begint, zit het peloton al op 1000 meter hoogte.



Echt steil wordt het de eerste 160 kilometer van de rit niet, maar er staat wel vrijwel voortdurend druk op de benen van de renners. En dan zit het venijn van de 166,1 kilometer lange rit hem ook nog eens in de staart. De slotklim naar La Laguna Negra de Vinuesa duurt 6,5 kilometer en stijgt met een gemiddeld percentage van 6,7 procent. De laatste 1,5 kilometer is dat stijgingspercentage 8,5 procent.