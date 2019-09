Iturria rondt fraaie solo succesvol af en wint in thuisstreek

In de openingsfase van deze 180 kilometer lange etappe over grotendeels Frans-Baskische wegen, volgden de vluchtpogingen elkaar in rap tempo op. Na iets meer dan tien kilometer hadden elf renners een gaatje te pakken. Onder hen mannen als Lawson Craddock, Gorka Izagirre, Alex Aranburu en bergkoning Ángel Madrazo. Uiteindelijk slaagden nog drie renners erin de oversteek te maken, kreeg de groep de zegen van het peloton en liep de voorsprong in rap tempo op. In het peloton droeg het Jumbo-Visma van klassementsleider Roglic de verantwoordelijkheid, maar noodzaak om de voorste groep terug te halen was er bij die ploeg niet. De gevaarlijkste man in de kopgroep, Ben O’Connor, stond immers al op dik een half uur.