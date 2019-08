Jakobsen straalt na etappezege: ‘Ik drukte mijn fiets op het juiste moment naar voren’

Jakobsen was enkele minuten na de finish in het Catalaanse El Puig nog flink buiten adem, maar vertelde met een grote lach op zijn gezicht over zijn eerste zege in een grote ronde. ,,Het was een hele spannende sprint, maar ik deed mijn ogen dicht en drukte mijn fiets op het juiste moment naar voren. Het was heel close met Sam en ik wist eerst niet zeker of ik gewonnen had, maar toen ik mijn teamgenoten zag juichen wist ik genoeg.”