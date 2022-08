Jetse Bol geniet van bomvol Utrecht: ‘Zo'n intense start heb ik nog nooit meegemaakt’

Jetse Bol heeft vrijdag in de straten van Utrecht eens ervaren hoe het is om een populaire wielrenner te zijn. De Nederlander die al jaren buiten beeld in Spaanse dienst rijdt, mocht met zijn ploeg als eerste rijden in de ploegentijdrit van de Vuelta. ,,Mijn baas zei: ben jij hier zo bekend?”

Het betrof de aanmoedigingen voor de 32-jarige Noord-Hollander, die met Burgos-BH de Vuelta opende. Dat werd opgemerkt door de toegestroomde wielerfans. ,,Het was gisteren met de teampresentatie ook al. Dat was zo gaaf. Je gaat na al die jaren alles gewoon vinden, maar toen realiseerde ik me wel dat dit heel bijzonder is.”

Het was ‘Jetse, Jetse’ langs de kant. ,,Ik dacht dat ik een bijzondere naam had”, lachte hij. ,,Maar hier hoorde ik hem heel vaak. Het was ook leuk dat er veel familie en vrienden naar Utrecht waren gekomen. Zo vaak rijd ik niet in Nederland.”

Bol is al sinds 2017 in dienst van Spaanstalige ploegen: eerst bij het Colombiaanse Manzana-Postobon, sinds 2019 bij Burgos-BH. Hij woont al jaren in Gerona. ,,Vorig jaar begonnen we in Burgos, de thuisstad van de ploeg. Dat was voor ons ook speciaal. Maar hier is veel meer publiek. Dat komt ook omdat Spanje zo groot is. De volgende stad is zo veel verder. Daar moet je 100 kilometer rijden voor het volgende tankstation.”

Bol keek al uit naar de rit van zaterdag, met een bergsprintje op de Amerongse Berg. ,,Een eerste colletje, leuk.” Zijn doel is ook dit jaar een etappezege. In 2019 was hij er al eens dichtbij: tweede achter ploeggenoot Ángel Madrazo. ,,Ik jaag er al jaren op en hoop nog steeds dat het geen utopie is.”

De ploegentijdrit was min of meer een verplicht nummer. ,,Nee, die gaan we weer niet winnen. Er zijn bij ons de afgelopen twee dagen ook twee jongens weggevallen vanwege corona. Met twee vervangers kun je ook niet meer spreken van een fatsoenlijke voorbereiding. We waren niet echt op elkaar ingespeeld. Ik ben blij dat we heelhuids zijn gefinisht. Bij de verkenning regende het nog. Toen dacht ik nog: oei, dat wordt lastig.”

Hij had genoten. ,,Dit is mijn zesde Vuelta, Maar zo’n intense beleving bij de start heb ik niet eerder meegemaakt.”