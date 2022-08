Jumbo-Visma heeft vertrouwen in Primoz Roglic voor Vuelta: ‘Ze maken hem de pis niet lauw’

Na de extreem succesvolle Tour wacht voor Jumbo-Visma een nieuw groot doel: voor de vierde keer op rij de Vuelta winnen met Primoz Roglic. Met een start in Nederland nog wel. De voorbereiding was voor de Sloveen na zijn opgave in de Tour verre van ideaal. ,,Ik ben hier, dus ik voel me klaar.’’

Tijd om Tourwinnaar Jonas Vingegaard te zien is er simpelweg nog niet geweest. Maar Primoz Roglic genoot op afstand van de Touroverwinning waar hij zelf juist zo van droomt. Roglic is een vriend van Vingegaard en hielp hem mede op weg naar eeuwige roem in Frankrijk. Letterlijk in de memorabele etappe naar de Col du Granon toen Jumbo de macht greep in de Tour. Maar ook als mentale steun voor zijn Deense ploeggenoot. Al vanaf het moment dat de Deen bij Jumbo kwam.



Toen Vingegaard en de gehele ploeg het geel vierden in Parijs, zat Roglic zelf geblesseerd thuis. Na zijn zware val in de vijfde etappe van de Tour reed Roglic nog door, maar een opgave was onvermijdelijk. ,,Natuurlijk was het moeilijk om dat moment te missen,’’ zegt Roglic in aanloop naar de Vuelta. ,,Maar ik heb ook genoten van de prestaties van de jongens.’’

Quote Primoz is heel relaxed. Eigenlijk precies zoals ik hem ken. Volgens mij voelt hij zich goed en heeft hij het niveau Robert Gesink

Het zijn geen teksten voor de bühne. Het is inmiddels Roglic’ tweede natuur: omschakelen na teleurstellingen. Hij kreeg, vooral in de Tour, genoeg opdoffers. Maar vaak stond hij letterlijk en figuurlijk direct weer op. Met de Vuelta steeds als het beste medicijn. Roglic won de Ronde van Spanje drie keer op rij. Een vierde keer zou een evenaring betekenen van het record van de Spanjaard Roberto Heras. Roglic: ,,Dat zou heel speciaal zijn. We gaan er voor. Fysiek voel ik me goed. Af en toe heb ik nog wel last, maar ik ben hier dus voel ik me klaar.’’



Al zijn er vraagtekens. Zijn voorbereiding verliep door de blessure (breukjes in zijn ruggenwervel) atypisch. Een hoogtestage zat er bijvoorbeeld niet in. De strijd voor zijn vierde Vueltatitel zal hard worden met rivalen als Richard Carapaz, Simon Yates. Joao Almeida en Remco Evenepoel.

Toch zien zijn ploeggenoten Robert Gesink en Mike Teunissen exact dezelfde Roglic als altijd. Gesink was er de afgelopen drie keer ook bij toen Roglic won. ,,Primoz is heel relaxed. Eigenlijk precies zoals ik hem ken. Volgens mij voelt hij zich goed en heeft hij het niveau.’’ Of zoals Teunissen zegt: ,,Ze maken hem de pis niet lauw.’’



Op dag één staat direct een belangrijk meetmoment voor het klassement op het programma: een ploegentijdrit in Utrecht. In 2019 werd de discipline voor het laatst opgenomen in een grote ronde. Dat was in de Tour én in de Vuelta. Die eerste won Jumbo en Teunissen behield daardoor zijn gele trui. In de Vuelta ging het mis met een valpartij nadat de weg nat was geworden door een lekkend zwembad in iemands achtertuin. Nu drie jaar later hoort Jumbo opnieuw bij de topfavorieten. Gesink: ,,Dit is gelijk een heel groot doel voor de ploeg. De eerdere starts van grote rondes in Nederland waren geweldig. Met een enorm kabaal van de toeschouwers.’’

