Jumbo-Visma heeft wind tegen in Vuelta: ‘Mijn vrouw zegt elke avond: Vergeet niet dat jullie de Tour wonnen’

Door Daan Hakkenberg



Ook Grischa Niermann kent het hallucinante tijdritstaatje van Primoz Roglic op Spaans grondgebied. Nog nooit verloor de kopman van Jumbo-Visma een tijdrit in Spanje. Acht keer was hij de beste. Viermaal in de Vuelta-tijdritten van de afgelopen drie jaar en even zo vaak in de tijdritten van de Ronde van het Baskenland in 2017, 2018 en 2021. Maar voor de vlakke tijdrit van dinsdag van Elche naar Alicante gaf Niermann al een winstwaarschuwing af. ,,Primoz heeft in Spanje nog nooit een tijdrit verloren, maar we moeten constateren dat Remco de favoriet is.’’