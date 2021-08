Jumbo-Visma tevreden na verliezen rode trui: ‘Als we de trui wilden verdedigen, hadden we dat zeker gedaan’

VueltaRein Taaramäe heeft de derde etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven en daarmee neemt de 34-jarige renner uit Estland ook direct de rode trui over van Primoz Roglic. Team Jumbo-Visma liet de kopgroep, waar Taaramäe onderdeel van uitmaakte, gaan en was niet van plan de rode trui met hand en tand te verdedigen.

Taaramäe maakte onderdeel uit van de kopgroep waar ook Jetse Bol lange tijd deel van uitmaakte. In tegenstelling tot Bol hield de renner uit Estland wel stand op de pittige klim naar Picón Blanco, de finishplaats van vandaag. Uiteindelijk kwam renner van Intermarché - Wanty Gobert als eerste aan na de rit van 202,8 kilometer van Santo Domingo de Silos naar Picón Blanco.

Voor Taaramäe is het de tweede etappezege in de Vuelta na een ritoverwinning in 2011. De Est won in 2016 ook een rit in de Giro. Hij bezorgt zijn Belgische ploeg de tweede ritzege in een grote ronde dit jaar na eerder Taco van der Hoorn in de Giro.

In het algemeen klassement staat Taaramäe nu 25 seconden voor op Kenny Elissonde, die ook in de kopgroep zat. De Fransman kon de Est echter niet bijbenen op de slotklim. Roglic, die op twee minuten van Taaramäe binnenkwam, staat derde in het algemeen klassement met een achterstand van dertig seconden.

Quote Het was een prima dag voor ons. Als we de trui wilden verdedigen, hadden we dat zeker gedaan Grischa Niermann

Bij Jumbo-Visma treurden ze niet over het kwijtraken van de leiderstrui. ,,In het klassement staan we waar we willen staan”, zei ploegleider Grischa Niermann. ,,Het was een prima dag voor ons. Als we de trui wilden verdedigen, hadden we dat zeker gedaan. Primoz was het ermee eens dat we de trui uit handen zouden geven. Zo hoeft hij niet naar het podium en kan hij gelijk met de ploeg weg met de bus. Het zijn kleine dingen maar ze kunnen helpen in de komende weken. Het klinkt wellicht vreemd, maar we zijn toch tevreden ondanks dat we de leiderstrui kwijt zijn.”

Roglic noemde de klim naar Picón Blanco steil en zwaar, maar eindigde zonder grote problemen gelijk met de andere klassementsfavorieten. ,,De uitslag zegt nog niet veel. Er komen nog veel zware etappes aan”, zei hij.

Kopgroep

Een groep van acht renners met daarbij dus ook Bol ging er vroeg in de etappe in de lastige beginfase vandoor. Naast Bol zaten in de groep de Spanjaarden Antonio Jesús Soto, en Julen Amezqueta en de Franse renners Elissonde en Lilian Calmejane, de Oostenrijker Tobias Bayer en Dombrowski en Taaramäe. Het achttal kreeg een maximale voorsprong van ruim acht minuten en had daarvan vooraf aan de slotklim nog vier minuten over.

Calmejane ontsnapte vlak voor de beklimming van de Picón Blanco uit de kopgroep. De Fransman van AG2R werd al snel weer ingelopen. Bol moest al vroeg zijn medevluchters laten gaan. Bij een tempoversnelling van Dombrowski konden alleen Elissonde en Taaramäe volgen. De Est viel daarop aan, kwam alleen voorop en hield stand.

In het peloton bepaalden de renners van Bahrain het tempo. Olympisch kampioen Richard Carapaz uit Ecuador kreeg het lastig en ook Sepp Kuss van Jumbo-Visma moest lossen. De Amerikaan kwam samen met Steven Kruijswijk bijna twee minuten later dan kopman Roglic binnen. De Sloveen zat in een groep favorieten met ook de Spanjaarden Eric Mas en Mikel Landa en de Colombiaan Egan Bernal op 1.45.

