Kelderman vandaag voor het eerst in helikopter: Niet heel spannend

..De hele top 10 zal per heli vervoerd worden", aldus een woordvoerder van Sunweb. Volgens het team van de 26-jarige Amersfoorter kan het nog wel even duren voordat de helikopter op gaat stijgen. ,,Eerst moet iedereen gefinisht zijn, de huldiging moet afgelopen zijn en iedereen moet door de dopingcontrole zijn geweest."

Kelderman maakt zich niet druk over de verplaatsing. ,,Oh leuk, dat wordt voor mij de eerste keer in een helikopter. Het is handig, maar ik vind het niet heel spannend hoor", zegt Kelderman lachend voorafgaand aan de achttiende etappe.