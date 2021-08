LIVE | Grote groep vluchters vergroot voorsprong op peloton

Roglic volgt zichzelf op als eindwin­naar: ‘Onmogelijk om te vergelij­ken’

8 november Primoz Roglic kroonde zich in Madrid voor het tweede jaar op rij tot eindwinnaar van de Ronde van Spanje. De 31-jarige Sloveen van Jumbo-Visma moest in de Tour de France de eindzege nog aan Tadej Pogacar laten na een zenuwslopende tijdrit, in Spanje haalde Roglic net als vorig jaar wél de hoofdprijs binnen. ,,Het belangrijkste is nu om dit te vieren.”