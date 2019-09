LIVE | Jumbo-Visma controleert op weg naar slotklim, vluchters lopen uit

Samenvatting Kuss kan Vuelta-suc­ces nog niet echt beseffen: ‘Dit is best groot, denk ik’

8 september Sepp Kuss kon het nog niet helemaal bevatten dat hij in zijn derde grote wielerronde een ritzege had gepakt. De 24-jarige Amerikaan van Jumbo-Visma was de sterkste op de slotklim naar Santuario del Acebo in de vijftiende etappe van de Vuelta en kwam solo boven. ,,Dit is best groot, denk ik”, zei Kuss. ,,Het is nog niet helemaal bezonken. Wat een ongelofelijke dag. “