LIVE | Mas probeert op steile stroken weg te komen, Roglic pokert

Deceuninck - Quick-Step trekt met topsprin­ter Sam Bennett naar de Vuelta

14 oktober De Belgische wielerploeg Deceuninck - Quick-Step mikt in de Ronde van Spanje onder meer op de sprintcapaciteiten van Sam Bennett. De Ier won in de Tour de France twee ritten en de groene puntentrui en krijgt in Spanje gezelschap van een paar renners die weten hoe ze hem in de sprint moeten helpen.