LIVE | Peloton loopt in op groepje vluchters met twee Nederlanders

Taaramäe verliest rode trui Geen nieuw succes in Vuelta voor Jakobsen: Philipsen is Nederlan­der voor tweede keer te snel af

13:29 Fabio Jakobsen is er net niet in geslaagd zijn tweede dagzege op rij te pakken in de Ronde van Spanje. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step werd in de massasprint van de vijfde etappe verslagen door de Belg Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), die wel zijn tweede succes boekte deze Vuelta na winst in de tweede rit.