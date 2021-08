LIVE | Pittige etappe in Vuelta, pakt Primoz Roglic de rode leiderstrui weer terug?

In de elfde etappe van de Ronde van Spanje krijgen de renners een pittige etappe voor hun kiezen, met vooral in het slotstuk nog twee zware beklimmingen. Het lijkt wel een dag voor een groep vluchters te worden, al liggen er voor Primoz Roglic dus zeker ook kansen om de rode leiderstrui terug te pakken. Volg de koers via onze livewidget (hierboven) en in het laatste uur met extra updates in ons onderstaande liveblog.