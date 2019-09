LIVE | Stevig tempo in heuvelrit door Baskenland, zware finale wacht

Rit 12 Vuelta: Loodzware aankomst met absurde stijgings­per­cen­ta­ges

12:46 De renners in de Ronde van Spanje krijgen op papier een ‘heuvelachtige’ rit voorgeschoteld. In werkelijkheid is met name het tweede deel van de 171 kilometer lange rit loodzwaar. Voor de klassementsrenners valt er veel te winnen, of te verliezen.