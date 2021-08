LIVE | Uitgelezen kans voor vroege vluchters in Vuelta, twee Nederlanders voorop

Podcast | Vuelta etappe 16: 'Zagen we nou Valverde tegen Rui Costa sprinten?’

6 november Dagelijks nemen Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam de Vuelta dag door in de podcast van In Het Wiel. De 16de etappe werd gewonnen door Magnus Cort en Roglic deed en passant een klein zaakje voor het klassement door tweede te worden en daarmee 6 bonificatie seconden te pakken. Morgen gaat het om de eindwinst in deze Ronde van Spanje. Wordt het Roglic of toch een van zijn twee uitdagers?