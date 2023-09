LIVE Vuelta | Kopgroep van acht maakt zich op voor slotklim, peloton geeft vluchters ruimte

Vuelta 2023 | Bekijk hier alle klassemen­ten: Sepp Kuss nieuwe leider in strijd om rode trui, Wout Poels vierde

Sepp Kuss is na acht etappes de leider in de 78ste editie van de Vuelta. De Amerikaan van Jumbo-Visma nam de rode trui over van Lenny Martinez, die de favorieten niet kon volgen op de loeisteile muur in rit acht. Bekijk hieronder alle klassementen, het rittenschema van dag tot dag - met tien (!) aankomsten bergop, inclusief de l’Angliru - en alle deelnemers.