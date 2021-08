LIVE | Zware val ontsiert beginfase, Bol in kopgroep, Jakobsen aast op derde zege

Vuelta De verzamel­woe­de van Primoz Roglic: ‘Hij leek wel een Ninja Turtle’

24 augustus Ook vandaag rijdt Primoz Roglic in de rode trui door Spanje. Voor de zesde keer in deze Vuelta, voor de 31ste keer in totaal. De 31-jarige Sloveen is sowieso een verzamelaar. Reden voor deze krant om zijn alsmaar uitdijende truiencollectie onder de loep te nemen.