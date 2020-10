Niet 2020, maar 2021 zal bepalen of overgang Dumoulin een succes wordt

In het laatste wiel bungelde een wielrenner in het geel en zwart. Hij hing over zijn stuur zoals een duizenddingendoekje over de kraan. Elke trap was er één te veel. Hij schudde zijn hoofd. Bij het volgende beeld van de staart van de groep was hij verdwenen. Uit de groep met de favorieten, en de ochtend erop ook uit de Vuelta.