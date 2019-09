Nieuwe ritzege Gilbert: ‘In 17 jaar als prof zoiets nog nooit gedaan’

Samen met ploeggenoten Remi Cavagna, Zdenek Stybar, Tim Declerq, James Knox, Eros Capecchi en Nederlands kampioen Fabio Jakobsen zat Gilbert mee in de enorme vluchtgroep van zo'n veertig renners die in het begin van de rit wegreed. ,,Het was gekkenhuis vanaf de start”, legt Gilbert uit. ,,Wij waren met zeven renners van de ploeg mee en we reden crazy als ploeg, gaven elkaar moraal en dat was geweldig om te zien.”



Na een gehele dag volle bak koers wist Gilbert het werk van zijn ploeg af te maken om zo zijn tweede dagsucces te vieren in deze Vuelta. ,,Ik denk dat deze rit de geschiedenisboeken ingaat vanwege de manier waarop we gereden hebben. In mijn 17 jaar als prof denk ik niet dat ik zoiets ooit heb gedaan”, aldus de 37-jarige Belg. ,,De zijwind en de bijkomende waaiers zijn deel van het DNA van de ploeg en ik houd er ook van.”



Gilbert blijft ondanks zijn tweevoudige dagsucces hongerig voor de slotdagen. ,,Dit is niet de eerste keer dat ik twee ritten win in een grote ronde, maar ik heb het nog nooit drie keer gedaan. De rit van vrijdag ligt me en ik zal dan ook proberen om te vechten voor de zege in Toledo.”