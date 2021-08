Oomen kan leven met dienende rol: ‘Wanneer je de benen hebt, komt dat toch wel aan het daglicht’

Nederland voor het eerst in acht jaar zonder ritzege in grote ronde

8 november Nederlanders en successen in grote rondes; lange tijd was het geen goede combinatie. Maar na het opkomen van enkele renners won Nederland vanaf 2013 elk jaar minstens één etappe in een grote ronde. Tot dit jaar, want in 2020 bleven de Nederlandse renners zonder dagsucces in de Giro, Tour en Vuelta.