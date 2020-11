Podcast | ‘Normaal gesproken wint Roglic de Vuelta, maar dit jaar is er weinig normaal’

Vuelta a España Jum­bo-Vis­ma kiest voor andere aanpak: ‘Willen ook komende dagen actief zijn’

27 oktober Jumbo-Visma hoefde vandaag voor het eerst tijdens deze Ronde van Spanje de rode leiderstrui niet te verdedigen, nadat kopman Primoz Roglic zijn koppositie zondag was verloren aan Richard Carapaz van Ineos-Grenadiers. En dat was te merken. In plaats van te controleren trok de Nederlandse wielerploeg in de zevende etappe al vroeg ten strijde met de Amerikaan Sepp Kuss en Nieuw-Zeelander George Bennett in de kopgroep.