Poels gedeeld kopman van Team Ineos in Vuelta

Voor de 31-jarige Poels is het de vijfde keer dat hij meedoet aan de Vuelta. In 2017 boekte hij er zijn beste eindresultaat met een zesde plek in het algemeen klassement. Bovendien won de Limburger in Spanje zijn enige etappe in een grote ronde; in 2011 was hij de winnaar op de beruchte Angliru. Deze overwinning werd hem echter pas deze zomer toegewezen, na de dopingschorsing van Juan José Cobo die daar als eerste boven kwam.