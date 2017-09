Poll: wie wint de Ronde van Spanje?

Froome maakte zich onderweg grote zorgen over tussentijd

5 september Chris Froome zette vandaag de puntjes op de i in de Ronde van Spanje door met overmacht de individuele tijdrit te winnen, een halve minuut voor nummer twee Wilco Kelderman. Toch had de leider in het klassement onderweg juist de angst dat hij tijd aan het verliezen was.