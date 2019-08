Quintana wint venijnige rit, Kruijswijk en Poels verliezen tijd

Een echte strijd om mee te zitten kwam er niet na de start in vakantieoord Benidorm. Ángel Madrazo en Sander Armée sprongen weg en bouwden snel een flinke voorsprong op. Jonathan Lastra en Willie Smit slaagden er na een lange achtervolging dan toch in de aansluiting te vinden. Madrazo verzekerde zich onderweg van de eerste bergtrui van deze Vuelta, maar het werd ook al snel duidelijk dat de leiders zich geen illusies hoefden te maken vandaag. Armée sprong weg bij zijn medevluchters en kwam nog alleen over de streep bij de tussensprint, maar werd kort daarna ingerekend.



Op de steile stroken van de laatste klim van de dag, de Alto de Puig Llorença, waren het de klassementsmannen die speldenprikjes uitdeelden aan elkaar. De aanvallen volgden elkaar in rap tempo op en al gauw vielen de eerste slachtoffers. Onder hen Steven Kruijswijk, die al snel moest lossen en daardoor meteen bevestigde dat Roglic dé klassementsman is bij Jumbo-Visma in deze Vuelta.