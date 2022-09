Remco Evenepoel bezorgt België met Vuelta eerste eindzege in grote ronde sinds 1978

Evenepoel: van supertalent tot groterondewinnaar

Evenepoel kwam in het peloton over de finish en kon zijn eerste eindzege in een grote ronde vieren. De 22-jarige Belg beleefde in 2019 een stormachtige entree in het profpeloton. Dat was een jaar nadat hij in zijn eerste volledige jaar als junior zowel op de EK als de WK de titels had veroverd in de tijdrit en de wegrace. Overgestapt naar de profs - hij sloeg de beloftecategorie over - won hij als 19-jarige de Clásica San Sebastián, werd hij in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden en tweede achter de Australiër Rohan Dennis op de tijdrit van de WK in Yorkshire.



In het door corona gehinderde wielerjaar 2020 was er zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Het herstel duurde lang. Bij zijn eerste optreden in een grote ronde (Giro) haalde hij ondanks hoge verwachtingen het einde niet. Dit jaar was hij al goed voor de winst in Luik-Bastenaken-Luik en opnieuw de Clásica San Sebastián en waren de verwachtingen, met name in België, voor de start van de Vuelta in Utrecht groot.