Remco-mania in Schepdaal: ‘Met Evenepoel doen we de komende 10 jaar mee in Giro, Tour én Vuelta’

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta 2022 | Remco Evenepoel in rode trui op weg naar Madrid

Remco Evenepoel gaat, mits hij de finish haalt van de slotrit in Madrid, de Vuelta a España winnen. De Belg hield stand in de laatste bergetappe en blijft in het bezig van de rode trui. De bergtrui is voor Richard Carapaz, de groene puntentrui gaat naar Mads Pedersen en Evenepoel pakt ook de witte jongerentrui. Bekijk hier alle klassementen.

